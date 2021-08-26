Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні

Співзасновник Українського центру охорони здоров'я (UHC) Павло Ковтонюк допускає, що сплеск епідемії можливий або вже у вересні, або трохи пізніше - в жовтні-листопаді. У МОЗ оперують схожими прогнозами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На порозі піку. Чи буде новий локдаун в Україні і як його уникнути" .

Головний санітарний лікар Ігор Кузин вважає, що епідемія в країні розвивається за сценарієм 2020 року. За його оцінкою, сплеск заражень можливий приблизно в жовтні-листопаді. Хоча міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко днями заявив, що найбільше зростання випадків "ковіда" очікується в зимовий період.

"Не дивлячись на те, що країна все ще залишається в "зеленій "зоні, вже є перевищення рівня захворюваності в деяких областях. МОЗ очікує пікові навантаження приблизно в жовтні. Деякі вчені прогнозують сплеск на вересень-жовтень. Дані ЄС і ВООЗ збігаються з цими термінами ", - розповів виданню глава парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

За його словами, влада в цілому і МОЗ зокрема готуються до того, що значне погіршення ситуації піде вже в вересні-жовтні.

"Але чим так підступний цей варіант "Дельта"? Він в 3-4 рази більше контагіозний ніж альфа-штам. Поступове зростання випадків зараз в умовах ігнорування вакцинації і протиепідемічних норм призведе до того, що подальший приріст буде набагато більш інтенсивний. Це будуть вже не сотні випадків на добу, а тисячі. Ймовірно, що у вересні-жовтні ми будемо на піку", - зазначив президент Асоціації анестезіологів, професор Сергій Дубров.