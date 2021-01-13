Виробництво COVID-вакцини в Україні: друга фаза буде коштувати близько 10 млн євро
У 2022 році вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac планують розпочати виробляти в Харкові. Найближчим часом планують розпочати закупівлю обладнання.
Про це заявив на брифінгу голова правління АТ "Лекхім" Валерій Печаєв.
За його словами, ведуться переговори про покупку обладнання з Німеччиною, Іспанією та Італією.
"Загальний обсяг фази виробництва вакцини в готовій формі становить близько 10 млн євро. Буде уточнюватися. Загалом виробництво вакцин це досить дорого", - повідомив він.
Нагадаємо, Україна уклала контракт на поставку вакцини від COVID виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.
Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна в короткий термін почне масштабну вакцинацію від COVID завдяки постачанням вакцини китайської компанії Sinovac Biotech.
Крім того, перші поставки вакцини в Україну для проведення масової вакцинації очікуються в лютому. Договір укладено з китайської фармкомпанією Sinovac Biotech.
Додамо, що Україна направила Єврокомісії лист з проханням допомогти з постачаннями вакцини від COVID.