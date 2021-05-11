За минулу добу не зробили жодного COVID-щеплення у чотирьох регіонах України

Фото: не зробили жодношл COVID-щеплення у чотирьох регіонах за минулу добу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Протягом минулої доби в Україні від коронавірусу прищепили 2194 особи. Однак у Києві і трьох областях не вакцинували жодної людини.

"2194 особи щеплено проти COVID-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - вказано у повідомленні. Так, жодного щеплення не зробили у Києві, Вінницькій, Луганській та Херсонській областях.