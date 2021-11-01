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Перевірка COVID-сертифікатів у транспорті Києва: як працюють рейди в столиці

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Київ, Понеділок 01 листопада 2021 09:43
Перевірка COVID-сертифікатів у транспорті Києва: як працюють рейди в столиці Фото: перевірка COVID-сертифікатів у транспорті Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Марія Кучерявець

Сьогодні, 1 листопада з переходом до "червоної" зони у Києві почалися, зокрема, перевірки ковід-документів у громадському транспорті. Вже від ранку у пасажирів почали перевіряти наявність COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Яка ситуація в наземному транспорті

Зокрема, рейди перевіряють документи у громадян за допомогою сканування QR-кодів. Пасажири пред'являють COVID-сертифікати як у цифровому варіанті, так і у паперовому.

Ситуація в метро

Станом на 07:00 перевірок ковід-документів у столичній підземці не спостерігалося. Однак пізніше, ближче до 09:00 перші рейди вже почали працювати й в метро.

Як працює транспорт

Маршрутки у Києві вийшли на рейси у звичайному режимі. У салоні набагато більше людей, ніж сидячих місць. Багато пасажирів навіть не одягають захисні маски. На шляху прямування від вокзалу до Подолу за маршрутом 302 наш кореспондент не зустрів жодної рейдової групи.

Фото: перевірка COVID-сертифікатів у транспорті Києва (Віталій Носач, РБК-Україна)

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