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ПЛР-тести та вакцинація. З'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу "Дельта"

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Україна, Четвер 24 червня 2021 13:32
ПЛР-тести та вакцинація. З'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу "Дельта" Фото: з'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Рада безпеки і оборони України (РНБО) розробила рекомендації для громадян та державних установ щодо протидії розповсюдженню коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії. Відповідні заходи має затвердити уряд.

Про це повідомляє МОЗ України в Telegram.

"В Україні 23 червня зафіксовано два випадки COVID-19, викликані штамом "Дельта". В РНБО обговорили заходи боротьби з розповсюдженням "індійського" штаму в Україні, які після затвердження відправлять на розгляд уряду", - йдеться в повідомленні.

В МОЗ розробили інфографіку з відповідними рекомендаціями РНБО щодо протидії коронавірусу "Дельта".

ПЛР-тести та вакцинація. З'явилися рекомендації РНБО щодо протидії коронавірусу &quot;Дельта&quot;

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжчим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені.

Вчора стало відомо про підтвердження 2 випадків зараження штамом "Дельта" в Україні. Інфіковані особи зараз лікуються у київській лікарні.

Директор Європейського центру профілактики та контролю захворювань доктор Андреа Аммон заявила, що до кінця серпня штам "Дельта" становитиме 90% усіх нових випадків захворювання у Європейському союзі.

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