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В пунктах вакцинації на залізничних вокзалах щепилися більше 20 тисяч осіб

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Субота 30 жовтня 2021 18:31
В пунктах вакцинації на залізничних вокзалах щепилися більше 20 тисяч осіб Фото: в пунктах вакцинації на ж/д вокзалах "Укрзалізниці" щепилися більше 20 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Більше 20 тисяч людей щепилися проти коронавірусу в центрах вакцинації, що були розгорнуті на залізничних вокзалах. Ще один центр відкрили на вокзалі станції Полтава-Південна.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

"У пунктів вакцинації, які розгорнула АТ "Укрзалізниця" на вокзалах українських міст, вакцинувалось вже понад 20 тисяч охочих", - пише пресслужба.

Загалом, в Україні центри щеплення проти коронавірусу відкрили на 27 вокзалах.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні, 29 жовтня вакцинували 317 209 людей. Це є найбільшим показником від початку вакцинальної компанії в країні.

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