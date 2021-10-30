В пунктах вакцинації на залізничних вокзалах щепилися більше 20 тисяч осіб
Фото: в пунктах вакцинації на ж/д вокзалах "Укрзалізниці" щепилися більше 20 тисяч осіб (Getty Images)
Більше 20 тисяч людей щепилися проти коронавірусу в центрах вакцинації, що були розгорнуті на залізничних вокзалах. Ще один центр відкрили на вокзалі станції Полтава-Південна.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
"У пунктів вакцинації, які розгорнула АТ "Укрзалізниця" на вокзалах українських міст, вакцинувалось вже понад 20 тисяч охочих", - пише пресслужба.
Загалом, в Україні центри щеплення проти коронавірусу відкрили на 27 вокзалах.
Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що в Україні, 29 жовтня вакцинували 317 209 людей. Це є найбільшим показником від початку вакцинальної компанії в країні.