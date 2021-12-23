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Чи пустять в кафе з домашнім експрес-тестом на COVID: відповідь МОЗ

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Україна, Четвер 23 грудня 2021 14:21
Чи пустять в кафе з домашнім експрес-тестом на COVID: відповідь МОЗ Фото: у МОЗ пояснили, чому краще не користуватися домашніми експрес-тестами на COVID-19 (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Експрес-тести на COVID-19, зроблені в домашніх умовах, не підходять для відвідування громадських закладів і поїздок в громадському транспорті. У МОЗ пояснили чому вони можуть бути не зовсім точними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

"Зараз у продажу можна знайти експрес-тести для домашнього використання. Однак такі тести не дозволяють відвідувати ресторани, кінотеатри, спортивні зали або користуватися міжрегіональним транспортом в умовах карантину. Для цього підійде ПЛР-тест і експрес-тест на антиген, зроблений в лабораторії. Ці види тестування дозволяють виявити активну інфекцію", - розповіли у відомстві.

Чому зроблені вдома експрес-тести не валідні для доступу в громадські установи?

  • Процедура проведення тестування може бути проведена з порушеннями, а можливості перевірити, чиї зразки використовувалися для тесту неможливо.
  • Результати такого тестування не є 100% гарантованими, в тому числі і тому, що процедура може бути проведена з порушенням.

"У той же час такі типи тестів можна використовувати для самоконтролю. У разі позитивного результату необхідно звернутися до медичного закладу для підтвердження результатів ПЛР-методом", - резюмується в повідомленні відомства.

Нагадаємо, Європейська комісія повідомила про створення експрес-методу виявлення COVID-штаму "Омікрон". Він допоможе виявляти вірус швидше і скоротить навантаження на дослідницькі установи.

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