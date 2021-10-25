Путін доручив відправити на самоізоляцію невакцинованих росіян старше 60 років
Президент Росії Володимир Путін доручив відправити на самоізоляцію росіян старше 60 років, які не пройшли вакцинацію від COVID. Для працюючих доручення передбачає переведення на дистанційну роботу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Кремля.
Зокрема, такий пункт міститься в переліку доручень за підсумками наради з членами уряду 20 жовтня.
"Рекомендувати вищим посадовим особам суб'єктів Російської Федерації ... введення самоізоляції для невакцинованих проти коронавірусної інфекції (COVID-19) громадян у віці старше 60 років", - йдеться в документі.
Крім того, працюючих росіян старше 60 років без вакцинації та з хронічними захворюваннями рекомендується перевести на дистанційний режим роботи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Росії зафіксували перші випадки нового більш заразного варіанта "Дельта"-штаму коронавірусу.