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П’ять областей України мають погані показники щодо COVID-госпіталізацій

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Україна, Середа 04 серпня 2021 09:30
П’ять областей України мають погані показники щодо COVID-госпіталізацій Фото: п’ять областей України мають погані показники щодо COVID-госпіталізацій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 4 серпня всі області Україні перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак у Донецькій, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій області один з епідеміологічних показників не в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, у Донецькій області динаміка госпіталізацій становить 58,5%, хоча ще днем раніше була 36,9%.

Крім цього, в Закарпатській області даний показник перевищує норму впродовж тривалого часу. За останніми даними, він становить 93,5%, раніше був в межах 87,5%-103,2%.

Також у Рівненській області фіксується висока динаміка госпіталізацій, вона складає у даному регіоні 150,0%, хоча попередньо становила 61,5%-92,3%.

Тернопільська область наразі має найвищий показник динаміки госпіталізацій. Він сягнув у регіоні позначки у 172,7%.

У Хмельницькій області даний епідпоказник теж дещо не в межах норми, наразі він складає 50,8%.

Варто зазначити, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 984 нових випадки коронавірусу.

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