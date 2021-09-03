Працюють або ні: чи ефективні COVID-вакцини проти коронавірусу

Останні дослідження вчених та медиків показують, що COVID-щеплення можуть бути не настільки ефективними, як вважалося раніше. Хвиля епідемії, яка накрила країни з поголовною вакцинацією, також змушує засумніватися в силі використовуваних препаратів.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Боротьба за виживання. Чи падає ефективність COVID-вакцин".

До цього часу вчені виходили з того, що ефективність вакцин проти зараження приблизно така ж, як і проти захворювання. На практиці виявилося, що ефективність вакцин проти інфекції нижче ніж її ефективність проти захворювання.

Так, вакцини в першу чергу захищають людину від захворювання. Більш того, щеплені люди можуть бути переносниками вірусу і заражати інших.

За даними МОЗ Ізраїлю, ефективність вакцини Pfizer в профілактиці коронавірусної інфекції та її симптомів з червня знизилася до рівня 64%. При вона все одно на 93% ефективна від госпіталізацій і важкого перебігу.

Як зазначив голова Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики Федір Лапій, при високій імунізації населення вакцини можуть знижувати ризик передачі інфекції, але вони не створюють механічного бар'єра для потрапляння вірусу в організм.

"Є приклад Ізраїлю, де був підйом захворюваності переважно серед невакцинованих і серед людей похилого віку, в тому числі отримали дві дози. Але для цієї вікової категорії там почали вводити третю дозу і захворюваність пішла на спад. Тобто зі своїм основним завданням вакцини справляються", - пояснив Лапій.

Він додав, що наразі є дані про ефективність різних вакцин проти "Дельти", згідно з якими Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac запобігають госпіталізаціям більше ніж на 90%.

Крім того, в Університеті Пенсільванії вчений Джеффрі Морріс визначив, що вакциновані ізраїльтяни в три рази рідше стикаються з ускладненнями від COVID і потрапляють до лікарні, ніж невакциновані.

Тобто щеплення все одно дають надійний захист від важкого захворювання, навіть якщо люди заражаються "Дельта"-варіантом.

Водночас Агентство суспільної охорони здоров'я Великобританії (PHE) прийшло до висновку, що загальна ефективність вакцин, які використовуються в країні, проти "Дельти" впала до 79%, але ефективність проти госпіталізації і раніше залишається досить високою - 96%.