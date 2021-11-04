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Рада виділила 800 млн гривень на кисневі станції для COVID-лікарень

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 11:37
Рада виділила 800 млн гривень на кисневі станції для COVID-лікарень Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Верховна рада України збільшила витрати на закупівлю кисневих станцій для COVID-лікарень ще на 800 млн гривень. Відповідний законопроект № 5460 підтримали 336 нардепів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пленарне засідання.

Таким чином, нардепи внесли зміни до закону про бюджет-2021, якими передбачено створення бюджетної програм "Централізовані закупівлі кисневих станцій для опорних закладів охорони здоров'я" та "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними закладами охорони здоров'я послуг з проектування та встановлення кисневих станцій".

Згідно із законом, 650 млн гривень піде на закупівлю обладнання і 150 млн гривень - на проектування і монтаж. Кошти пропонують перерозподілити з надходжень від імпортного ПДВ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пацієнтам з COVID-19 треба втричі рази більше кисню, ніж під час минулої хвилі коронавірусу. В Києві вже говорять про загрозу його нестачі, якщо темпи госпіталізацій зростатимуть.

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