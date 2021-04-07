Радуцький про паспорт вакцинації: скоріш за все, це буде електронний документ

Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький вважає, що поки рано говорити про введення паспортів вакцинації від COVID-19. Водночас він назвав можливі формати такого документу в Україні.

Про це йдеться в інтерв'ю нардепа для "Інтерфакс-Україна".

Радуцький наголосив, що Україна чітко дотримується міжнародних санітарних норм.

"Але у світі провакциновано 0,88% населення, про які вакцинні паспорти можна говорити? Це більше медійна історія, ніж реальність. Якщо кожна країна буде вводити такий власний паспорт, то скільки часу займуть міжурядові угоди про визнання таких паспортів?", - пояснив він.

Нардеп додав, що, можливо, документ про вакцинацію видаватиметься за прикладом "жовтого бланку", який застосовувався для поїздок в країни з поширенням жовтої лихоманки.

"Можливо, буде розвиватися практика видачі документа про вакцинацію, який застосовувався для відвідування країн, де була поширена жовта лихоманка, такий спеціальний жовтий бланк міжнародного зразка. Але, швидше за все, це буде якийсь електронний документ", - сказав Радуцький.