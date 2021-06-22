Радуцький: в Україні зараз немає можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький повідомив, що в Україні зараз немає технічної можливості самостійно виявляти "дельта"-штам COVID . Є ризик, що він може прийти в Україну.

Про це парламентар написав у своєму Telegram.

Нардеп підкреслив, що ВООЗ зафіксувала випадки зараження "індійським" штамом вже у 92 країнах світу. Попри вакцинацію більшості населення погіршується епідеміологічна ситуація у Великій Британії.

"За підрахунками інфекціоністів, 96% усіх нових випадків коронавірусу - це саме "індійський" штам. Спалах хвороби призупинив плани щодо зняття карантинних обмежень у королівстві. В сусідній Росії в середньому за добу помирає понад 500 людей - більшість смертей спричиняє саме "Дельта", - написав депутат.

Глава комітету наголосив, що є ризик, що згодом хвиля дійде і до України.

"В Україні наразі ще немає технічної можливості самостійно виявляти "індійський" штам. Нещодавно МОЗ направив до лондонської лабораторії 500 зразків з різних регіонів. Також ми очікуємо від ВООЗ нові тест-системи, здатні одразу визначати штам "Дельта", - зазначив нардеп.