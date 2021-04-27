В рамках COVAX і за контрактом: Україна очікує отримати в травні майже 1 млн доз вакцини Pfizer

Міністерство охорони здоров'я України очікує в травні отримати майже один мільйон доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Зокрема, поставки препарату очікуються в рамках глобального механізму COVAX і за прямим контрактом від компанії.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ".

Україна в рамках COVAX отримає 473 тисячі доз вакцини Pfizer. При цьому за контактом з компанією очікується до 500 тисяч доз препарату.

"Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше - це COVAX - 473 тисяч доз. Ми маємо офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах від 17 до 18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer отримати десь також до 500 тисяч доз", - заявив міністр.

Він зазначив що препаратом вакцинують людей, які старше 60 років, або людей, які мають супутні захворювання.