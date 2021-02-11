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Поширення коронавірусу з Китаю могло розпочатися восени 2019 року, - ВООЗ

Новость на русском → Женева, Четвер 11 лютого 2021 08:16
Поширення коронавірусу з Китаю могло розпочатися восени 2019 року, - ВООЗ Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Вчені Всесвітньої організації охорони здоров'я, які працювали чотири тижні в Ухані, припускають, що COVID-19 міг почати своє поширення по світу не з грудня 2019 року, а на два місяці раніше. Експерти ВООЗ наполягають на подальшому дослідженні в центральному Китаї.

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

За їх даними, понад 90 осіб у центральному Китаї були госпіталізовані з симптомами, схожими на COVID-19 за два місяці до того, як нову корокоронавірусну навирусную інфекцію виявили в Ухані в кінці 2019 року.

Дані про пацієнтів з пневмонією та іншими симптомами, схожими на COVID-19, група ВООЗ отримала від китайської влади. Це 92 випадки в 223 медустановах по всій провінції Хубей, де знаходиться епіцентр спалаху місто Ухань.

Приблизно третина з цих пацієнтів померла або відмовилася брати участь у тестах, розповів голова групи ВООЗ Пітер Бен Ембарек. Дві третини дали негативний результат в серологічних тестах, з допомогою яких шукають антитіла.

"Цифри не такі вже важливі. Важливо те, що ми дійсно не знаємо, наскільки надійні серологічні тести для виявлення антитіл до SARS-CoV-2 більш ніж через рік після зараження", - сказав Ембарек.

Нагадаємо, організація не змогла встановити, яка тварина стала "резервуаром" для нового коронавірусу. Серед будь-якого виду тварин не було його широкого поширення.

Також місія ВООЗ в китайському Ухані заявила, що теорія про витік коронавірусу з лабораторії "надзвичайно малоймовірна".

Більш того, за їх даними, СOVID-19 міг циркулювати за межами китайського міста Ухань до перших зареєстрованих випадків. Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань.

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