ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Величина частки заражень "Дельта"-штамом в Україні наразі невідома, - вчені

Новость на русском →
Середа 11 серпня 2021 08:55
Величина частки заражень "Дельта"-штамом в Україні наразі невідома, - вчені Фото: в Україні зараз невідома частка заражень штамом "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Найвищі темпи зростання захворюваності на коронавірус в Україні можна очікувати, коли частка зараження штамом "Дельта" досягне близької 90% від нових випадків. Хоча величина цієї частки для України на цей момент невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз розвитку епідемії, опублікований на сайті Національної академії наук (НАН) України.

Науковці відзначають, що попри певне гальмування в останні дні, ризики вибухових темпів зростання захворюваності лишаються істотними.

"Кількість позитивних тестів минулого тижня вже зростала у 1,5 раза, і ці темпи можуть бути у найближчі тижні перевершені в міру збільшення частки штаму "Дельта" серед випадків хвороби", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що середня кількість добових виявлень коронавірусу в Україні почне зростати у найближчі тижні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус Коронавірус "Дельта"
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус