ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Розвідка США розкрила нові дані про походження COVID-19

Новость на русском →
США, Субота 28 серпня 2021 00:07
Розвідка США розкрила нові дані про походження COVID-19 Фото: розвідка США розкрила нові дані про походження COVID-19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Розвідка США розкрила нові дані про походження коронавірусу. У них йдеться про те, що COVID-19 не був розроблений, як біологічна зброя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Офісу Директора Національної розвідки США.

Розвідка досі не прийшла до єдиної думки про походження коронавірусу. Там існують розбіжності з приводу версій. Одна з версій говорить про те, що вірус передався від тварини людині природним шляхом. Друга - коронавірус виник в результаті витоку з лабораторії в Ухані. Розвідка вважає обидві версії правдоподібними.

"Вивчивши всі дані розвідки, развідтовариство США не прийшло до єдиної думки з двох ключових теорій походження COVID-19. Всі розвідувальні агентства вважають імовірними дві гіпотези: природна передача від зараженої тварини й лабораторний інцидент", - йдеться в доповіді.

Однак розвідка спростовує версію, що вірус був створений як біологічна зброя.

"Ми вважаємо, що вірус (COVID-19) не був розроблений в якості біологічної зброї. Більшість відомств також з низьким ступенем впевненості вважають, що SARS-CoV-2, ймовірно, не був створений за допомогою генної інженерії", - йдеться в доповіді розвідки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розвідка США схилялася до двох версій походження коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус