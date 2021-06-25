Регулятор ЄС схвалив виробництво вакцини Johnson & Johnson в Італії

Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) заявив 25 червня, що затвердив додатковий виробничий майданчик в Італії для виробництва вакцини проти COVID-19 від компанії Johnson & Johnson (J&J). Це сприятиме зростанню поставок однодозової вакцини в Європейському Союзі.

Виробничий майданчик буде розташовано в італійському місті Ананьї. Виробництвом керуватиме американська корпорація Catalent.

Минулого тижня прес-секретар Європейської комісії заявив, що J&J не зможе дотриматися планових показників постачання вакцини в ЄС у другому кварталі. Причина - заборона на використання мільйонів доз в Європі через питання безпеки, яке виникло внаслідок інциденту із забрудненням препарату на території США.

Очікується, що американська компанія доставить до ЄС у липні лише 7 мільйонів доз. J&J взяла на себе зобов'язання доставити 200 мільйонів доз цього року, з яких 55 мільйонів очікувались до кінця червня, але до цих пір перевезли до ЄС менше 15 мільйонів вакцин.

У п'ятницю EMA заявила, що її рекомендація дозволити виробництво на італійському заводі не потребує офіційного схвалення Європейської Комісії, як це зазвичай робиться. Тож виробничий майданчик можуть ввести в експлуатацію негайно.

У заяві після схвалення Catalent заявив, що "готовий доставити великі обсяги виробничих потужностей якомога швидше".