ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Регулятор ЄС схвалив виробництво вакцини Johnson & Johnson в Італії

Новость на русском →
Італія, П'ятниця 25 червня 2021 17:37
Регулятор ЄС схвалив виробництво вакцини Johnson & Johnson в Італії Фото: регулятор ЄС схвалив виробництво вакцини Johnson & Johnson в Італії (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) заявив 25 червня, що затвердив додатковий виробничий майданчик в Італії для виробництва вакцини проти COVID-19 від компанії Johnson & Johnson (J&J). Це сприятиме зростанню поставок однодозової вакцини в Європейському Союзі.

Про це повідомляє Reuters.

Виробничий майданчик буде розташовано в італійському місті Ананьї. Виробництвом керуватиме американська корпорація Catalent.

Минулого тижня прес-секретар Європейської комісії заявив, що J&J не зможе дотриматися планових показників постачання вакцини в ЄС у другому кварталі. Причина - заборона на використання мільйонів доз в Європі через питання безпеки, яке виникло внаслідок інциденту із забрудненням препарату на території США.

Очікується, що американська компанія доставить до ЄС у липні лише 7 мільйонів доз. J&J взяла на себе зобов'язання доставити 200 мільйонів доз цього року, з яких 55 мільйонів очікувались до кінця червня, але до цих пір перевезли до ЄС менше 15 мільйонів вакцин.

У п'ятницю EMA заявила, що її рекомендація дозволити виробництво на італійському заводі не потребує офіційного схвалення Європейської Комісії, як це зазвичай робиться. Тож виробничий майданчик можуть ввести в експлуатацію негайно.

У заяві після схвалення Catalent заявив, що "готовий доставити великі обсяги виробничих потужностей якомога швидше".

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19