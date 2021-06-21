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Рекордно мало: в Україні 323 нових випадків коронавірусу за добу

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Понеділок 21 червня 2021 08:18
Рекордно мало: в Україні 323 нових випадків коронавірусу за добу Фото: в Україні рекордно мало нових випадків коронавірусу за добу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

В Україні за попередню добу зафіксували 323 нових випадків коронавірусу. З них найбільше в Києві - 95.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Так, за попередню добу не захворів жодний медпраівник. Водночас, зараження підтвердили у 15 дітей.

Всього за добу зробили близько 15 тисяч тестів різними методами.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (95,) Миколаївській (26), Львівській (23), Дніпропетровській (22) та Запорізькій (22) областях.

Нагадаємо, 19 червня в Україні підтвердили 479 нових випадків коронавірусу.

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