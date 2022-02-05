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Ревакцинація і бустерна доза проти COVID: у МОЗ пояснили різницю

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Київ, Субота 05 лютого 2022 09:00
Ревакцинація і бустерна доза проти COVID: у МОЗ пояснили різницю Фото: бустерна доза і ревакцинація від COVID - у МОЗ пояснили різницю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Між ревакцинацією і бустерною дозою проти коронавірусу є істотна різниця, причому і для терміну дії COVID-сертифіката. Міністерство охорони здоров'я України пояснило відмінності.

Про різницю між бустерною та додатковими дозами вакцини проти коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Бустерна доза

Як зазначили в МОЗ, бустерна доза вакцини від коронавірусу призначена для відновлення захисту у тих, хто отримав базовий курс щеплення.

Бустерну дозу слід робити:

  • всім, хто отримав базовий курс щеплення, віком від 18 років;
  • для посилення імунітету, захисні функції якого з часом знижуються;
  • у період від 180 до 270 днів після другої дози.

Додаткова доза

Ревакцинація від коронавірусу потрібно людям, у яких ослаблений імунітет через важкі захворювання. Її роблять через 28-90 днів після основного курсу щеплень.

Додаткову дозу роблять в наступних випадках:

  • тільки людям з ослабленим імунітетом внаслідок важких захворювань;
  • для посилення захисту у людей, у яких не сформувався необхідний імунітет від коронавірусу після двох доз;
  • додаткову дозу слід зробити через 28-90 днів після другої дози.

Важливо! Люди з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу, також можуть отримати бустерну дозу. Зробити щеплення можна через три місяці після ревакцинації. Оптимальний термін - від 3 до 6 місяців.

Бустер, ревакцинація і COVID-сертифікат

У ревакцинації і бустерної дози проти коронавірусу є одна ще істотна різниця. Вона стосується терміну дії COVID-сертифіката:

  • бустерна доза продовжує його дію на 270 днів з дати її введення;
  • у випадку з ревакцинацією термін COVID-сертифіката залишається незмінним-270 днів з дати введення другої дози.

Ревакцинація і бустерна доза проти COVID: у МОЗ пояснили різницю

Фото: відмінності ревакцинації і бустерної дози від коронавірусу (facebook.com/moz.ukr)

Нагадаємо, 1 лютого "Дія" отримала оновлення - у додатку з'явилася можливість отримати сертифікат про отримання бустерної дози від коронавірусу.

Зазначимо, у Міністерстві економіки повідомили скільки діятиме програма з виплати "ковидної тисячі".

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