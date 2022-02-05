Ревакцинація і бустерна доза проти COVID: у МОЗ пояснили різницю
Між ревакцинацією і бустерною дозою проти коронавірусу є істотна різниця, причому і для терміну дії COVID-сертифіката. Міністерство охорони здоров'я України пояснило відмінності.
Про різницю між бустерною та додатковими дозами вакцини проти коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Бустерна доза
Як зазначили в МОЗ, бустерна доза вакцини від коронавірусу призначена для відновлення захисту у тих, хто отримав базовий курс щеплення.
Бустерну дозу слід робити:
- всім, хто отримав базовий курс щеплення, віком від 18 років;
- для посилення імунітету, захисні функції якого з часом знижуються;
- у період від 180 до 270 днів після другої дози.
Додаткова доза
Ревакцинація від коронавірусу потрібно людям, у яких ослаблений імунітет через важкі захворювання. Її роблять через 28-90 днів після основного курсу щеплень.
Додаткову дозу роблять в наступних випадках:
- тільки людям з ослабленим імунітетом внаслідок важких захворювань;
- для посилення захисту у людей, у яких не сформувався необхідний імунітет від коронавірусу після двох доз;
- додаткову дозу слід зробити через 28-90 днів після другої дози.
Важливо! Люди з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу, також можуть отримати бустерну дозу. Зробити щеплення можна через три місяці після ревакцинації. Оптимальний термін - від 3 до 6 місяців.
Бустер, ревакцинація і COVID-сертифікат
У ревакцинації і бустерної дози проти коронавірусу є одна ще істотна різниця. Вона стосується терміну дії COVID-сертифіката:
- бустерна доза продовжує його дію на 270 днів з дати її введення;
- у випадку з ревакцинацією термін COVID-сертифіката залишається незмінним-270 днів з дати введення другої дози.
Фото: відмінності ревакцинації і бустерної дози від коронавірусу (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, 1 лютого "Дія" отримала оновлення - у додатку з'явилася можливість отримати сертифікат про отримання бустерної дози від коронавірусу.
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