Ревакцинація і бустерна доза проти COVID: у МОЗ пояснили різницю

Бустерна доза

Як зазначили в МОЗ, бустерна доза вакцини від коронавірусу призначена для відновлення захисту у тих, хто отримав базовий курс щеплення.

Бустерну дозу слід робити:

всім, хто отримав базовий курс щеплення, віком від 18 років;

для посилення імунітету, захисні функції якого з часом знижуються;

у період від 180 до 270 днів після другої дози.

Додаткова доза

Ревакцинація від коронавірусу потрібно людям, у яких ослаблений імунітет через важкі захворювання. Її роблять через 28-90 днів після основного курсу щеплень.

Додаткову дозу роблять в наступних випадках:

тільки людям з ослабленим імунітетом внаслідок важких захворювань;

для посилення захисту у людей, у яких не сформувався необхідний імунітет від коронавірусу після двох доз;

додаткову дозу слід зробити через 28-90 днів після другої дози.

Важливо! Люди з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу, також можуть отримати бустерну дозу. Зробити щеплення можна через три місяці після ревакцинації. Оптимальний термін - від 3 до 6 місяців.

Бустер, ревакцинація і COVID-сертифікат

У ревакцинації і бустерної дози проти коронавірусу є одна ще істотна різниця. Вона стосується терміну дії COVID-сертифіката:

бустерна доза продовжує його дію на 270 днів з дати її введення;

у випадку з ревакцинацією термін COVID-сертифіката залишається незмінним-270 днів з дати введення другої дози.

Фото: відмінності ревакцинації і бустерної дози від коронавірусу (facebook.com/moz.ukr)