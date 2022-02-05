Ревакцинація і бустерна доза проти COVID: у МОЗ пояснили різницю

Між ревакцинацією і бустерною дозою проти коронавірусу є істотна різниця, причому і для терміну дії COVID-сертифіката. Міністерство охорони здоров'я України пояснило відмінності.
Про різницю між бустерною та додатковими дозами вакцини проти коронавірусу - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Як зазначили в МОЗ, бустерна доза вакцини від коронавірусу призначена для відновлення захисту у тих, хто отримав базовий курс щеплення.
Бустерну дозу слід робити:
Ревакцинація від коронавірусу потрібно людям, у яких ослаблений імунітет через важкі захворювання. Її роблять через 28-90 днів після основного курсу щеплень.
Додаткову дозу роблять в наступних випадках:
Важливо! Люди з ослабленим імунітетом, які отримали додаткову дозу вакцини від коронавірусу, також можуть отримати бустерну дозу. Зробити щеплення можна через три місяці після ревакцинації. Оптимальний термін - від 3 до 6 місяців.
У ревакцинації і бустерної дози проти коронавірусу є одна ще істотна різниця. Вона стосується терміну дії COVID-сертифіката:
Фото: відмінності ревакцинації і бустерної дози від коронавірусу (facebook.com/moz.ukr)
Нагадаємо, 1 лютого "Дія" отримала оновлення - у додатку з'явилася можливість отримати сертифікат про отримання бустерної дози від коронавірусу.
Зазначимо, у Міністерстві економіки повідомили скільки діятиме програма з виплати "ковидної тисячі".