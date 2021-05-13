Результат за 25 секунд: у Британії випробовують надшвидкий тест на COVID

"Ультрашвидкий" тест на коронавірус, який може дати результати протягом 25 секунд, випробовують у Великій Британії. Авіакомпанія British Airways вважає, що він може суттєво покращити мобільність населення в умовах пандемії.

Випробування "високоінтелектуального" тесту на антиген Pelican, який може виявляти різні варіанти коронавірусу, проводить British Airways. До участі у випробуваннях залучать членів льотних та бортових екіпажів.

Для отримання результату тесту потрібно помістити зразок слини в одноразовий сенсорний блок, який струшують та вставляють у багаторазовий цифровий зчитувач, підключений до пристрою з підтримкою Bluetooth. Результати з’являться у мобільному додатку протягом 25 секунд.

Тест був схвалений для використання в Європі та Великобританії та проходить оцінку в США, заявили в авіакомпанії.

"Ми розробили тест з урахуванням туристичної індустрії, де швидкість, точність та простота використання є першорядними. Ми сподіваємось, що тест "Пелікан" незабаром може бути використаний як стандартний тест для мандрівників та членів екіпажу по всьому світу", - сказав генеральний директор компанії Canary та винахідник технології Радж Редді.

British Airways вважає, що тест може зіграти ключову роль у відкритті подорожей.

Виконавчий директор авіакомпанії Шон Дойл сказав, що авіакомпанія "прагне вивчити легкі та доступні рішення для тестування, щоб допомогти нашим клієнтам знову подорожувати".

"Ми вважаємо, що цей новий ультрашвидкий тест змінює правила гри, тому ми раді співпраці з командою в Canary, щоб розпочати початкові випробування з нашим льотним та бортовим екіпажем", - сказав він.

Авіакомпанія зазначила, що "неінвазивний" тест правильно визначає 98% людей, хворих на COVID-19, і 100% тих, хто не хворіє.