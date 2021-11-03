Ризик повторного зараження Delta-штамом на 74% вищий ніж у Alpha

Згідно з даними Управління національної статистики Великобританії (ONS), ризик повторного зараження штамом Delta на 74% вищий, ніж у Alpha. Показники стрімко зросли з травня 2021 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Зазначається, що у період з липня 2020 року до жовтня 2021 року було зафіксовано 358 випадків повторного зараження у 20757 осіб. Водночас показники стрімко зросли з травня 2021 року, коли Delta став домінуючим штамом у світі.

Зокрема, більшість повторних інфекцій була зафіксована вже через сім-вісім місяців після першого зараження, а люди, які мали найменшу кількість хвороби в організмі - були під більшим ризиком знову заразитися.