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У Росії виявили "Гамма" штам коронавірусу

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Четвер 22 липня 2021 17:35
У Росії виявили "Гамма" штам коронавірусу Фото: у Росії виявили" Гамма " штам коронавірусу (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Росії виявили "Гамма" штам коронавірусу. Бразильський штам "Гамма", як і "Дельта", є більш заразним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс".

Росія зіткнулася з різким збільшенням числа випадків захворювання коронавірусом, в якому влада звинувачує різновид "Дельта" і повільні темпи вакцинації.

"На території Російської Федерації широко поширений варіант "Дельта", виявлені поодинокі випадки штаму" Гамма", - йдеться в повідомленні.

Штами "Дельта" і "Гамма" належать до категорії "викликають занепокоєння", оскільки вони легше поширюються і можуть знизити ефективність антитіл.

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