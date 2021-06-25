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У Росії виявили перше зараження коронавірусом "дельта плюс"

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Москва, П'ятниця 25 червня 2021 13:45
У Росії виявили перше зараження коронавірусом "дельта плюс" Фото: Росія фіксує новий варіант коронавірусу (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Російській Федерації виявили перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "дельта плюс". Передбачається, що це завізний випадок.

Про це повідомила заступник директора НДІ грипу імені Смородинцева з наукової роботи Дар'я Даниленко, передає "Фонтанка".

"Випадок єдиний і, швидше за все завізний. Також штам "дельта-плюс" зафіксований в одиничних випадках в США, Великобританії та низці інших країн", - зазначила вона.

За її словами, ще рано говорити про ступінь небезпеки цієї мутації, оскільки клінічна картина пацієнтів поки не дає для цього підстав.

Зазначимо, на сьогодні в Індії, де вперше зафіксували поширення штаму "дельта плюс", його виявили у кількох десятків людей.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я Індії вже виступило із заявою про те, що цей штам має підвищену проникність, більш сильно зв'язується з рецепторами клітин легенів, а також може знизити відповідь на антитіла.

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