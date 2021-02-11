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Ріст випадків: в Україні 5039 нових заражень коронавірусом

Новость на русском → Київ, Четвер 11 лютого 2021 08:25
Ріст випадків: в Україні 5039 нових заражень коронавірусом Фото: люди у масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили 5039 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільше нових заражень в Івано-Франківській та Вінницькій областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За його даними, за вчора госпіталізували 1 784 особи; померли 124 людини і 6568 осіб одужали.

За добу зробили 43 126 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 26 739, методом ІФА - 16 387).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (482), Вінницькій (392), Закарпатській (368), Житомирській (367) областях та у м. Київ (335).

Від початку пандемії підтвердили 1 258 094 випадків коронавірусу в Україні; 1 098 944 одужань та 24 058 смертей.

Вчора повідомлялось про 3409 нових випадків коронавірусу і 7768 одужань.

Нагадаємо, реєстр вакцинації від коронавірусу в Україні створять на базі E-Health. Останній - це реєстр усіх громадян, які звертаються до сімейних лікарів.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я хоче почати вакцинацію українців від коронавірусу, орієнтовно, 15 лютого. Конкретна дата початку кампанії вакцинації залежить від поставки вакцин.

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