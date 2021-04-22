Ріст випадків: в Україні виявили 16 235 нових заражень коронавірусом
В Україні за минулу добу заразились коронавірусом ще 16 235 людей. Найбільше нових випадків у Києві, Харківській та Запорізькій областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За добу госпіталізували 3 904 особи; померли 470 людей та одужала 18 831 особа.
За вчора зробили 101 981 тестування на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 46 516, методом ІФА - 17 644, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 37 821).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1673), Харківській (1333), Запорізькій (995), Дніпропетровській (976) та Київській (887) областях.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 990 353 COVID-випадки; 1 533 303 особи одужали та 41 266 пацієнтів померли.
Нагадаємо, уряд України продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації.
Зазначимо, в Україні скоротили "червону" зону карантину. З цієї зони вийшла Чернівецька область.