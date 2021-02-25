Ріст випадків: в Україні виявили 8147 нових заражень коронавірусом
В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.
За вчора госпіталізували 2 770 осіб; померли 135 людей і 3889 пацієнтів одужали.
За добу зробили 86 926 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 670, методом ІФА - 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).
За весь час пандемії в Україні захворіла 1 325 841 особа; одужали 1 159 311 осіб та 25 596 людей померли.
З початку пандемії зробили 6 809 165 ПЛР-тестів.
Нагадаємо, вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.
Зазначимо, Україна очікує на поставку першої партії вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Очікувалося, що вакцина прибуде в Україну до кінця лютого, але плани змінилися.