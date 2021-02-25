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Ріст випадків: в Україні виявили 8147 нових заражень коронавірусом

Новость на русском → Київ, Четвер 25 лютого 2021 08:15
Ріст випадків: в Україні виявили 8147 нових заражень коронавірусом Фото: люди в масці (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

За вчора госпіталізували 2 770 осіб; померли 135 людей і 3889 пацієнтів одужали.

За добу зробили 86 926 тестувань на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 36 670, методом ІФА - 22 760, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 496).

За весь час пандемії в Україні захворіла 1 325 841 особа; одужали 1 159 311 осіб та 25 596 людей померли.

З початку пандемії зробили 6 809 165 ПЛР-тестів.

Нагадаємо, вчора в Україні почалася масова вакцинація від коронавірусу.

Зазначимо, Україна очікує на поставку першої партії вакцини Pfizer в рамках глобального механізму COVAX. Очікувалося, що вакцина прибуде в Україну до кінця лютого, але плани змінилися.

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