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Ріст заражень. В Україні понад 22 тисячі нових COVID-випадків

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 08:20
Ріст заражень. В Україні понад 22 тисячі нових COVID-випадків Фото: в Україні понад 22 тисячі нових COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу зафіксували 22 574 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них хворобу виявили у 1 532 дітей та у 399 медпрацівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства охорони здоров'я.

За інформацією відомства, минулої доби: госпіталізували 5 925 осіб; померли від коронавірусу 692; одужали - 11 593 людей.

Зокрема, здійснено тестувань за добу - 147 563 (методом ПЛР - 72 231, методом ІФА - 20 345, досліджень експрес-тестами - 54 987).

Так, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416).

Загалом, за весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 825 733 осіб; одужали -2 401 705 осіб; померли від хвороби - 65 628.

Всього в країні було проведено 14 154 508 ПЛР-тестувань.

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