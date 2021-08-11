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У Рівненській області у 80% хворих підтвердили штам "Дельта"

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Рівненська область, Середа 11 серпня 2021 16:38
У Рівненській області у 80% хворих підтвердили штам "Дельта" Фото: у Рівненській області у 80% хворих підтвердили штам "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Рівненській області у 80% хворих коронавірусом виявили інфікування штамом "Дельта". При цьому в регіоні збільшується динаміку захворювання COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Рівненської ОДА.

"Динаміка захворювання COVID-19 у Рівненській області збільшується. Тільки за останній тиждень кількість хворих зросла на 60%", - заявив головний санітарний лікар області Роман Сафонов.

При цьому він зазначив, що "Дельта" штам, який зараз домінує в регіоні, дуже активний і швидко поширюється.

"Зараз 80% хворих-19 заражені цим штамом. Вже завтра ми направляємо 30 зразків на підтвердження результатів в арбітражну лабораторію", - додав Сафонов.

Нагадаємо, в Чернігівській області підтверджено 10 випадків заражень "Дельта" - штамом коронавірусу.

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