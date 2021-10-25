У Рівному пацієнт з COVID помер на порозі лікарні

У Рівному 57-річний пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні. COVID-19 у нього виявили обласному центрі психічного здоров'я, куди його доставили з "білою гарячкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rivne.media .

За словами заступника головлікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, чоловік був у вкрай важкому стані. У центрі психічного здоров'я у нього виявили двосторонню пневмонію, дихальну недостатність і знижену сатурацію.

"Пацієнта поклали в карету "швидкої", підключили до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг в приймальне відділення, коли у нього зупинилося серце, і він помер", - додав Ушкевич.