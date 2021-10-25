ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Рівному пацієнт з COVID помер на порозі лікарні

Новость на русском →
Рівне, Понеділок 25 жовтня 2021 17:56
У Рівному пацієнт з COVID помер на порозі лікарні Фото: пацієнта не встигли довезти до реанімації (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

У Рівному 57-річний пацієнт з коронавірусом помер на порозі лікарні. COVID-19 у нього виявили обласному центрі психічного здоров'я, куди його доставили з "білою гарячкою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rivne.media.

За словами заступника головлікаря обласного центру екстреної медичної допомоги Олега Ушкевича, чоловік був у вкрай важкому стані. У центрі психічного здоров'я у нього виявили двосторонню пневмонію, дихальну недостатність і знижену сатурацію.

"Пацієнта поклали в карету "швидкої", підключили до кисню, надавали всю необхідну допомогу, відповідно до затвердженого протоколу. Практично підвезли на поріг в приймальне відділення, коли у нього зупинилося серце, і він помер", - додав Ушкевич.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус