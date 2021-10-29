Збій електронної черги: натовп штурмує центр вакцинації в київському МВЦ

На території Міжнародного виставкового центру в Києві, де працює пункт масової вакцинації від COVID-19, почалося стовпотворіння. Через збій в електронній черзі натовп людей намагається потрапити на щеплення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Станом на зараз кілька десятків охочих вакцинуватися стовпилися прямо біля входу до центру вакцинації. Зазвичай тут стояли організовані черги метрах в 10 від входу, персонал пропускав окремо електронну чергу і живу. Але через те, що електронна черга сьогодні збилася, утворився натовп, і все в порядку живої черги намагаються потрапити на щеплення. Фото: натовп біля центру вакцинації в МВЦ (Віталій Носач/РБК-Україна) Крім того, сьогодні черги спостерігаються і біля пункту вакцинації у ТРЦ Ocean Plaza. Фото: черга в Ocean Plaza (Віталій Носач/РБК-Україна)