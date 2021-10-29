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Збій електронної черги: натовп штурмує центр вакцинації в київському МВЦ

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Київ, П'ятниця 29 жовтня 2021 14:03
Збій електронної черги: натовп штурмує центр вакцинації в київському МВЦ Фото: люди штурмують пункт вакцинації в київському МВЦ (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

На території Міжнародного виставкового центру в Києві, де працює пункт масової вакцинації від COVID-19, почалося стовпотворіння. Через збій в електронній черзі натовп людей намагається потрапити на щеплення.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Станом на зараз кілька десятків охочих вакцинуватися стовпилися прямо біля входу до центру вакцинації. Зазвичай тут стояли організовані черги метрах в 10 від входу, персонал пропускав окремо електронну чергу і живу. Але через те, що електронна черга сьогодні збилася, утворився натовп, і все в порядку живої черги намагаються потрапити на щеплення.

Фото: натовп біля центру вакцинації в МВЦ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Крім того, сьогодні черги спостерігаються і біля пункту вакцинації у ТРЦ Ocean Plaza.

Фото: черга в Ocean Plaza (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів доручив Київській міській державній адміністрації прискорити вакцинацію населення. У тому числі зробити так, щоб найближчим часом працювало максимальне число пунктів вакцинації.

Зазначимо, з 1 листопада Київ переходить у "червону" зону адаптивного карантину. Це означає, що в кіно, ресторани та інші заклади пускатимуть лише з COVID-сертифікатом чи негативним тестом. Примітно, що Київ вирішив не обмежуватися урядовою постановою та запровадив вимогу про наявність сертифікату також у громадському транспорті.

Як правило, напередодні "червоної" зони в регіонах України стає більше охочих вакцинуватися від коронавірусу, що призводить до масових черг на пунктах щеплення.

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