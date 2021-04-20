Стриманий оптимізм: Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності COVID
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про проходження Україною піку захворюваності під час третьої хвилі COVID-19. Зараз ситуація стабілізувалася.
Про це Степанов заявив під час брифінгу у вівторок, 20 квітня.
"Хотів би почати брифінг з стриманого оптимізму. Ми зараз знаходимося в третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо як на сьогодні важко і з якою кількістю випадків ми кожен день стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності", - заявив міністр.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 8940 нових випадків COVID-19, тоді як на початку квітня кількість нових заражень доходило до 20 тисяч.
Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.
У той же час у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.
При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.