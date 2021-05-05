У Сербії нададуть по 30 доларів допомоги всім, хто прищепився від коронавірусу

Влада Сербії планує ввести заохочення для тих громадян, які будуть вакцинуватися від коронавірусу. Зокрема, такі громадяни отримають по 3 тисяч Сербських динарів (близько 30 доларів) від уряду.

Про це заявив президент Сербії Олександр Вучич в ефірі сербського каналу Pink .

За його словами, всі люди старше 16 років, які вакцинуються до 31 травня, отримають додаткову фінансову допомогу.

"Ми не можемо запровадити негативні та дискримінаційні заходи щодо тих, хто не хоче вакцинуватися, що я вважаю дуже егоїстичним і безвідповідальним. Тому ми прийняли рішення надати додаткову фінансову допомогу всім щепленим громадянам. Всі громадяни старше 16 років, які щеплені однією або двома дозами вакцини, отримають додаткові 3000 динар (близько 30 доларів) від держави", - сказав Вучич.

Також він додав, що якщо людина відмовилася від вакцинації, а після заразилася COVID-19, йому планують відмовляти в оплаті лікарняного.

У Сербії вже прищепили першою дозою близько 2 млн осіб (все населення країни становить близько 7 млн осіб).