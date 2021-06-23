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У шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації, - Шмигаль

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Україна, Середа 23 червня 2021 12:46
У шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації, - Шмигаль Фото: у шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинаці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

У шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації від коронавірусу. При цьому в деяких областях кількість таких центрів досягає понад 10.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Даю доручення міністерству розвитку громад і територій вжити заходів, аби такі центри з'явилися щонайменше в кожному районному центрі. Бо є області, де таких центрів вже понад десять, а є шість областей, де такі центри вакцинації досі не з'явилися", - сказав голова уряду.

Нагадаємо, в Києві відкрився онлайн-запис на вакцинацію від коронавірусу в Міжнародному виставковому центрі в районі станції метро "Лівобережна". Вона буде проходити 24-27 червня.

Напередодні в Україні почалася вакцинація трудових колективів.

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