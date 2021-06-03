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У школі та ТЦ. В Одесі відкрили ще три центри вакцинації

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Одеса, Четвер 03 червня 2021 19:51
У школі та ТЦ. В Одесі відкрили ще три центри вакцинації Фото: в Одесі відкрили нові центри вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Одесі відкрили три нові центри вакцинації від коронавірусу. Вони працюватимуть у неділю, 6 червня.

Про це повідомив Одеський обласний центр громадського здоров'я на сторінці у Facebook.

Центри вакцинації населення відкрили у:

  • торговому центрі "Мегадом", вул. Толбухіна, 135;
  • торговому центрі "Fontan Sky", пров. Семафорний, 4;
  • ЗОШ №15 на вул. Кримська, 80-А.

Центри працюватимуть з 9:00 до 17:00. Особи, що підлягають вакцинації, завчасно отримають дзвінок від медиків із запрошенням на щеплення.

"Щеплення вакциною Coronavac зможуть отримати люди, що попередньо зареєструвалися в листі очікування на порталі чи у додатку "Дія". Пріоритет надаватиметься літнім людям та особам з хронічними захворюваннями", - додали у ЦГЗ.

Нагадаємо, на минулих вихідних одеситів щеплювали від коронавірусу у центрі вакцинації, який відкрили на стадіоні Національного університету "Одеська юридична академія".

Також РБК-Україна писало, що тимчасовий центр вакцинації планують відкрити у Тернополі.

Додамо, на минулих вихідних центри масової вакцинації від коронавірусу відкрилися у Києві, Львові та Одесі. За вихідні в центрах вакцинації прищепилися майже 5 тисяч громадян.

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