Шмигаль: COVID-обмеження можна буде зняти при вакцинації 70% населення
Карантинні обмеження через COVID можна буде зняти по всій Україні при вакцинації 70% населення. Йдеться про вакцинацію хоча б 20 млн дорослих українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єра Дениса Шмигаля за підсумками поїздки в Донецьку область.
За його словами, Україна витратила мільярди гривень на закупівлю вакцин.
"Вакцинація населення, 70% вакцинованого населення означає, що пандемія практично буде подолана, і ми взагалі зможемо знімати обмеження", - зазначив Шмигаль.
Він також зазначив, що цю кількість вдасться провакцинувати, якщо Україна досягне темпів по 1,5 млн щеплень на тиждень.
Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що Кабмін не хоче вводити локдаун в Україні, оскільки економіка тільки почала відновлюватися, а жорсткі обмеження будуть стримувати зростання ВВП.
За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, на сьогодні хоч однією дозою вакцинувалися вже 30% дорослих українців.