Шмигаль доручив прискорити відкриття центрів вакцинації від COVID

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив прискорити процес відкриття центрів вакцинації від COVID в регіонах. Такі центри відкрилися ще не у всіх областях.

Про це він заявив на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського, передає сайт президента .

За його словами, за минулу добу виявлено 296 нових випадків, а 829 осіб одужали. Активних хворих на сьогодні 25 120 при тому, що в пік захворюваності було майже 420 000.

Крім того, Шмигаль зазначив, що в країні йде активна кампанія з вакцинації, в рамках якої зроблено понад 2 млн щеплень.

"Центри вакцинації повинні працювати по всій Україні. Міністерство розвитку громад і територій має зв'язатися з тими головами ОДА, де такі центри ще не відкрилися, і допомогти прискорити цей процес", - додав прем'єр.