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У Шотландії скасували пом'якшення карантину через "індійський" штам COVID-19

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Шотландія, Середа 02 червня 2021 05:14
У Шотландії скасували пом'якшення карантину через "індійський" штам COVID-19 Фото: пом'якшення карантину в Шотландії скасовується (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Шотландії уряд вирішив відкласти пом'якшення карантину. Це торкнеться більшої частини країни через поширення "індійського" штаму коронавірусу.

Про це повідомляє Sky News.

В уряді заявили, що більша частина центрального поясу Шотландії залишиться під обмеженнями Рівня 2. Таким чином по всій країні не зможуть пом'якшити карантин до Рівня 1 або 0.

"На тлі поширення індійського варіанту коронавірусу, буде невелике уповільнення скасування правил ізоляції для більшої частини Шотландії", - заявила перший міністр Шотландії Нікола Стерджен

Вона додала, що завдяки вакцинації є надія, що це триватиме не надто довго.

Під обмеженнями Рівня 2 залишаться міста Единбург, Мідлотіан, Данді, Східний Данбартоншир, Ренфрушир, Східний Ренфрушир, Північний, Південний і Східний Ейршир, Північний і Південний Ланаркшир, Клакманнаншир і Стерлінг. Відповідно до обмежень рівня 2 пабам і ресторанам дозволять подавати алкоголь в приміщенні, збиратися компаніям з шести осіб.

Також жителі регіонів з Рівня 2 не повинні входити в зону Рівня 3 або 4. Винятком можуть бути ситуації, коли люди працюють в цій зоні або доглядають за хворими або похилими людьми.

Нагадаємо, в Італії ресторанам дозволили приймати гостей всередині приміщень.

Раніше повідомлялося, що у Грузії скоротили комендантську годину в нічний час. Це зробили для того, щоб фермери могли працювати.

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