Штам коронавірусу "Дельта" необов'язково стане домінуючим в Україні, - експерт

Сам факт потрапляння на територію країни варіанту "Дельта" не обов'язково означає, що він витіснить всі інші. Поява інших небезпечних Штамів в Україні раніше не мала великого впливу.

Про це сказав у коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.

"В Україні був виявлений британський варіант, на початку березня, трохи пізніше-Південноафриканський, але нічого не сталося, поява цих варіантів не мала великого впливу", – пояснив співрозмовник.

Поведінка Штамів в окремих країнах не завжди підпорядковується загальній тенденції. Наприклад, в Нідерландах "Дельту" виявили ще в квітні, але до цих пір на цей штам припадає не більше 1% всіх заражень в країні.

Сценарії розвитку пандемії в Україні, як вважає Ганіченко, пов'язані з трьома факторами: