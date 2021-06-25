Штам коронавірусу "Дельта" необов'язково стане домінуючим в Україні, - експерт
Сам факт потрапляння на територію країни варіанту "Дельта" не обов'язково означає, що він витіснить всі інші. Поява інших небезпечних Штамів в Україні раніше не мала великого впливу.
Про це сказав у коментарі РБК-Україна керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганіченко.
"В Україні був виявлений британський варіант, на початку березня, трохи пізніше-Південноафриканський, але нічого не сталося, поява цих варіантів не мала великого впливу", – пояснив співрозмовник.
Поведінка Штамів в окремих країнах не завжди підпорядковується загальній тенденції. Наприклад, в Нідерландах "Дельту" виявили ще в квітні, але до цих пір на цей штам припадає не більше 1% всіх заражень в країні.
Сценарії розвитку пандемії в Україні, як вважає Ганіченко, пов'язані з трьома факторами:
- наявність і процентне співвідношення більш поширених варіантів вірусу.
- темпи вакцинації, які в Україні поки в чотири рази менше середніх в Європі, хоча поступово і нарощуються.
- стримуючі фактори: сезонність і карантинні заходи.
Більш детально про поширення штаму "Дельта" і можливості додаткових карантинних обмежень в матеріалі РБК-Україна "Ще не перемога. Через що Україна і світ можуть восени знову піти на локдаун".