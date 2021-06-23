Штам коронавірусу "Дельта" вже в Україні, - секретар РНБО

Як повідомляє "ТСН", секретар РНБО розповів про двох інфікованих новим штамом коронавірусу - це 66-річна жінка та 16-річна дитина. Вони нещодавно повернулися з Росії, а симптоми хвороби з'явилися вже в Україні, де їм і зробили тест на коронавірус.

"У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам, дві приватні та дві державні, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ", - сказав Данілов.

Наразі інфіковані перебувають в Олександрівській лікарні Києва. Їх стан стабільний.