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Штам коронавірусу "Омікрон" виявили в 110 країнах, - ВООЗ

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П'ятниця 24 грудня 2021 13:47
Штам коронавірусу "Омікрон" виявили в 110 країнах, - ВООЗ Фото: штам коронавірусу "Омікрон" виявили в 110 країнах (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

Штам коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон" був підтверджений в 110 країнах. Однак вже є переконливі докази, що новий штам заразніше інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я.

"Варіант "Омікрон" був виявлений в 110 країнах", - йдеться в звіті організації, при цьому уточнюється, що загальна загроза, яку являє собою новий штам, залежить від того, наскільки швидко поширюється цей варіант і як вакцини і попередня інфекція захищають від інфекції, її передачі, а також перебігу захворювання і смертності, відзначили в ВООЗ.

В організації повідомили про переконливі докази того, що" Омікрон "поширюється значно швидше, ніж" Дельта", при цьому темпи зростання захворюваності в Південній Африці в даний час знижуються.

Зазначимо, не сьогодні офіційно відомо про один випадок зараження "Омікроном", який виявили в Україні.

Також стало відомо, що в Україні виявили 12 варіантів штаму "Дельта". Один з них новий і призводить до підвищеної летальності.

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