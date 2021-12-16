Штам "Омікрон" заражає в 70 разів швидше за інші види коронавірусу, - вчені КНР

Новий штам коронавірусної інфекції "Омікрон" здатний інфікувати людину в 70 разів швидше в порівнянні з іншими типами цього вірусу. Однак тяжкість протікання хвороби залежить не тільки від заразності вірусу, але і від імунітету людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

"Дослідники медичного факультету Гонконзького університету виявили, що через 24 години після зараження штамом "Омікрон" він розмножувався в бронхах людини в 70 разів швидше, ніж варіант "Дельта" та інші види вірусу", - пише видання.

Крім того, вчені з'ясували, що масштаб відтворення "Омікрона" виявився в 10 разів менше, ніж у початкового варіанту вірусу. В результаті чого можна припустити, що "Омікрон" повинен викликати менш важкий перебіг хвороби.

Один з авторів дослідження доктор Чень Чжівей уточнив, що реплікація генома вірусу є не єдиним фактором, що визначає здатність вірусу заражати. Він уточнив, що тяжкість протікання захворювання залежить не тільки від заразності вірусу, але і від імунітету людини.

"Це дуже заразний вірус, хоч і менш хвороботворний. Але він інфікує набагато більше людей і може викликати більше випадків серйозного перебігу хвороби і летальних випадків", заявив він, уточнивши при цьому, що "загальна загроза від" Омікрона", ймовірно, дуже значна", - сказав він.