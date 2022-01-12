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Штамом "Омікрон" заразяться всі, але щеплені перенесуть це легше, - інфекціоніст США

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Вашингтон, Середа 12 січня 2022 10:13
Штамом "Омікрон" заразяться всі, але щеплені перенесуть це легше, - інфекціоніст США Фото: "Омікроном" заразяться всі, але щеплені перенесуть це легше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В кінцевому підсумку нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу "Омікрон". Однак, вакциновані люди перенесуть це зараження легше.

Про це заявив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Найбільш серйозні наслідки цього штаму, переконаний інфекціоніст, зазнають нещеплені люди, яким "Омікрон" завдасть "головний удар".

"Омікрон" при його неймовірній, безпрецедентній мірі ефективності поширення в кінцевому підсумку знайде майже всіх. Ймовірно, піддадуться і ті, хто вакцинувався і зробив повторне щеплення, деякі, а, можливо, перенесуть це досить добре, в тому сенсі, що не будуть госпіталізовані і не помруть", - вважає він.

Виконуюча обов'язки директора Управління з питань якості продовольства і медикаментів США Джанет Вудкок також вважає, що більшість людей заразиться COVID.

Нагадаємо, у Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон".

Зазначимо, у ВООЗ прогнозують, що складна ситуація з COVID-19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці.

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