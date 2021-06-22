У Швеції почнуть COVID-вакцинацію неповнолітніх

Швеція буде пропонувати вакцину проти COVID-19 усім людям у віці від 16 років. Майже третина дорослого населення країни вже повністю вакцинована.

Про це повідомило агентство охорони здоров'я країни, передає Reuters .

Раніше програма з вакцинації у Швеції обмежувалась особами віком від 18 років.

"Сьогодні ми вирішили, що молоді люди віком від 16 до 17 років повинні бути охоплені програмою вакцинації", - сказав на прес-конференції керівник агентства охорони здоров'я Йохан Карлсон.

Більш ніж половина дорослого населення Швеції отримали принаймні одну дозу вакцини, а трохи менше третини повністю вакциновані.

У порівнянні з показниками третьої хвилі пандемії у Швеції навесні, кількість смертей, нових випадків та госпіталізацій впали за останні тижні.