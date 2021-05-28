Швеція з наступного тижня не вимагатиме тест на COVID від жителів сусідніх країн
Відвідують Швецію жителі Данії, Фінляндії, Норвегії та Ісландії з 31 Травня не будуть пред'являти довідку про негативний результат тесту на COVID-19. Заборона на в'їзд в країну громадянам з країн за межами Євросоюзу продовжено до 31 Серпня.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Швеції Мікаель Дамберг, передає Reuters.
"Ми вирішили в першу чергу зайнятися скандинавськими країнами, це пріоритет для нас",- сказав він на пресконференції.
За його словами, прибувають до Швеції жителям зі скандинавських країн більше не потрібно пред'являти негативний тест на коронавірус. При цьому він зазначив, що мандрівники з країн Євросоюзу надаватимуть таку довідку. В'їзд жителям з держав, що не входять в ЄС, як і раніше заборонений до 31 Серпня.
Нагадаємо, за даними Євростату, з березня 2020 року по середину квітня 2021 року в країнах Європейського Союзу зафіксовано на 750 тисяч смертей більше, ніж за той же період в 2016-2019 роках. Дані включають всі випадки смерті, незалежно від їх причин.
Зазначимо, раніше Греція заявила про готовність використовувати covid-сертифікати до їх запуску в ЄС 1 липня. Таким чином країна прагне залучити іноземних мандрівників на відпочинок і врятувати свій туристичний сектор.