Ситуація з COVID в декількох "червоних" областях стабілізується, - Ляшко

Ситуація з COVID стабілізується в областях, які першими потрапили в "червону" зону. Зменшення нових випадків коронавірусу виходить на "великі цифри".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка в ефірі ток-шоу "Право на владу".

За словами міністра, п'ять областей пройшли пік захворюваності. "Ми зараз дивимося баланс. Це Харківська область, яка на межі "червоної" і "помаранчевої" (зон - ред.). А також чотири області, які першими увійшли до "червоного" рівня, зокрема Херсонська, Запорізька області. І що ми бачимо? У цих областях стабілізація йде вже на великих цифрах. Ми пройшли пік, немає Зростання. Будемо відстежувати далі, щоб коригувати наші прогнози", - заявив Ляшко.