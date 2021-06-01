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Ситуація з COVID в Україні: які регіони наблизились до "зеленої" зони

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 12:30
Ситуація з COVID в Україні: які регіони наблизились до "зеленої" зони Фото: декілька регіонів близькі до переходу в "зелену" зону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Андрій Василюк

В Україні декілька регіонів за епідеміологічними показниками наблизились до переходу в "зелену" зону адаптивного карантину. Суттєво ситуація покращилася в Києві та Закарпатській області.

Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті МОЗу.

У Києві коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу три дні поспіль становить менш як 5%, а відсоток від епідеміологічного порогу - менш як 50%. У Закарпатській області два дні поспіль спостерігався коефіцієнт нових випадків на рівні 5%, а вчора, 31 травня, він знизився до 4,5%. Відсоток від епідеміологічного порогу також складає менш ніж 50%.

У Вінницькій області протягом останніх трьох днів спостерігався найнижчий у країні показник виявлення нових випадків коронавірусу - 3%, 2,9%, 2,7%.

Також тенденція до покращення епідеміологічної ситуації з перспективою переходу в "зелену" зону фіксується в Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях.

"Зелений" рівень епіднебезпеки дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо в не менше 13 регіонах захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менш як 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше ніж 5%.

Нагадаємо, адаптивний карантин можуть змінити - в уряді планують переглянути індикатори "зеленої" зони.

Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

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