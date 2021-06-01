Ситуація з COVID в Україні: які регіони наблизились до "зеленої" зони

В Україні декілька регіонів за епідеміологічними показниками наблизились до переходу в "зелену" зону адаптивного карантину. Суттєво ситуація покращилася в Києві та Закарпатській області.

У Києві коефіцієнт виявлення нових випадків коронавірусу три дні поспіль становить менш як 5%, а відсоток від епідеміологічного порогу - менш як 50%. У Закарпатській області два дні поспіль спостерігався коефіцієнт нових випадків на рівні 5%, а вчора, 31 травня, він знизився до 4,5%. Відсоток від епідеміологічного порогу також складає менш ніж 50%.

У Вінницькій області протягом останніх трьох днів спостерігався найнижчий у країні показник виявлення нових випадків коронавірусу - 3%, 2,9%, 2,7%.

Також тенденція до покращення епідеміологічної ситуації з перспективою переходу в "зелену" зону фіксується в Івано-Франківській, Кіровоградській, Луганській, Одеській, Полтавській, Тернопільській, Херсонській та Хмельницькій областях.

"Зелений" рівень епіднебезпеки дозволяє регіону пом'якшити карантинні обмеження. Він встановлюється відразу на території всієї країни, якщо в не менше 13 регіонах захворюваність на грип та ГРВІ становитиме менш як 50% епідпорогу, а коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше ніж 5%.