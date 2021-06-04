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Ситуація з коронавірусом стабілізувалася на рівні серпня 2020 року, - Радуцький

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П'ятниця 04 червня 2021 15:43
Ситуація з коронавірусом стабілізувалася на рівні серпня 2020 року, - Радуцький Фото: Михайло Радуцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Третя хвиля коронавірусної хвороби майже стихла. Епідеміологічна ситуація стабілізувалася на рівні серпня минулого року.

Про це заявив в Facebook голова Комітету зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Він розказав, що із 71 тисячі ліжок, виділених під лікування хворих на COVID-19, наразі зайнято приблизно 20 тисяч. Використовується лише кожне четверте ліжко, і є стійка тенденція до зменшення завантаженості лікарень.

"Кількість "ковідних" лікарень зменшиться вдвічі - з 525 закладів до 257 одиниць", - розказав нардеп.

За словами Радуцького, лікарні повернуться до планової медицини після того, як практично не приймали пацієнтів, де не підведений кисень, не вистачало фахівців або медики одночасно працювали з "ковідними" та "звичайними" пацієнтами.

"Ще важко прогнозувати масштаби четвертої хвилі пандемії, але ми в будь-якому разі повинні бути готовими. Саме тому вирішено змінити підхід до фінансування інфекційних закладів. Новий принцип передбачає, що кошти сплачуються не за надану послугу, а за готовність таку послугу надати", - додав Радуцький.

Раніше Радуцький заявляв, що в уряду є підстави послабити карантин в Україні.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні скорочується мережа лікарень, які приймають пацієнтів з COVID-19. Це викликано тим, що епідеміологічна ситуація стабілізується.

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