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Знижки на таксі за вакцинацію: в МОЗ повідомили про нові заохочення до COVID-щеплень

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Середа 22 вересня 2021 12:16
Знижки на таксі за вакцинацію: в МОЗ повідомили про нові заохочення до COVID-щеплень Фото: в Україні можна отримати знижку на таксі за вакцинацію (pixabay.com)
Автор: Инна Собора

В Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові заохочення для українців, які вакцинуються від коронавірусу. Тепер з'явилася можливість отримати знижки на поїздки в таксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

Тим, хто зробить щеплення принаймні першою дозою антиковідної вакцини, Uklon даруватиме -50% знижки на три поїздки.

Скористатися пропозицією можна у всіх 27 містах, де присутній сервіс. Для того, щоб отримати знижку на поїздки, необхідно:

  • завантажити додаток Uklon і зареєструватися
  • зісканувати з плаката в центрах і пунктах вакцинації QR-код
  • авторизуватися в чат-боті через месенджер Telegram.

Після цього знижка автоматично нараховується в мобільному додатку, вводити вручну промокод не потрібно.

Ініціатива діятиме до 31 жовтня.

Раніше РБК-Україна писало про низку заохочень для того, щоб пришвидшити темпи вакцинації в Україні.

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